به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «کیریاکوس میتسوتاکیس» نخست‌وزیر یونان روز گذشته -یکشنبه- گفت که یونان کشور مستقل فلسطین را در زمان درست به رسمیت می‌شناسد.

‌نخست وزیر یونان در جمع خبرنگاران تاکید کرد که یونان از راه‌حل دو کشوری حمایت می‌کند.

وی اظهار داشت: «این موضع دولت و جامعه ما است».

نخست‌وزیر یونان با اشاره به روابط این کشور با رژیم صهیونیستی گفت: «این روابط سبب نشده تا ما به تندی از شیوه‌ای که اسرائیل عملیات های خود در غزه را انجام می‌دهد و رنج انسانی غیر قابل تصور و از دست رفتن جان انسان‌ها به سبب جنگ انتقاد نکنیم».

