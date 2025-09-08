به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که وزرای دفاع کره جنوبی و ژاپن امروز -دوشنبه- در «سئول» دیدار می‌کنند، سفری که نشانگر اولین سفر وزیر دفاع ژاپن به کره جنوبی در یک دهه است.

وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد: «کن ناکاتی وزیر دفاع ژاپن با آن گیو-باک وزیر دفاع کره جنوبی در عصر دوشنبه دیدار می‌کند».

این گفت‌وگوها در بحبوحه بالاگرفتن تنش‌های ژئوپولیتیک در منطقه و پس از آنکه چین در جریان یک رژه بزرگ در هفته گذشته قدرت خود را به نمایش گذاشت ، برنامه ای که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی نیز در آن شرکت کرد، انجام می‌شود.

