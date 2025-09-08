وزرای دفاع کره جنوبی و ژاپن دیدار میکنند
وزارتدفاع کره جنوبی از دیدار وزیردفاع این کشور با همتای ژاپنی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که وزرای دفاع کره جنوبی و ژاپن امروز -دوشنبه- در «سئول» دیدار میکنند، سفری که نشانگر اولین سفر وزیر دفاع ژاپن به کره جنوبی در یک دهه است.
وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد: «کن ناکاتی وزیر دفاع ژاپن با آن گیو-باک وزیر دفاع کره جنوبی در عصر دوشنبه دیدار میکند».
این گفتوگوها در بحبوحه بالاگرفتن تنشهای ژئوپولیتیک در منطقه و پس از آنکه چین در جریان یک رژه بزرگ در هفته گذشته قدرت خود را به نمایش گذاشت ، برنامه ای که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی نیز در آن شرکت کرد، انجام میشود.