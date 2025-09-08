رسانهها گزارش دادند:
دولت پیشین آمریکا بیش از ۱۰ میلیون دلار برای امنیت و هزینههای هانتر بایدن هزینه کرد
دولت پیشین این کشور طی سه سال بیش از ۱۰ میلیون دلار برای امنیت و هزینههای پسر رئیسجمهور پیشین این کشور هزینه کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانهها گزارش دادند که طبق اسناد، دولت پیشین این کشور طی سه سال بیش از ۱۰ میلیون دلار برای امنیت و هزینههای «هانتر بایدن»، پسر رئیسجمهور پیشین این کشور هزینه کرده است.
طبق گزارشها، هزینه بیمه پسر رئیسجمهور سابق در طول سفرهایش تقریبا ۱۱ میلیون دلار بوده است.
علاوه بر هزینه اقامت در املاک و هتلهای گرانقیمت، این هزینه شامل تقریباً ۹.۳ میلیون دلار برای هتلها، ۱.۱ میلیون دلار برای سفرهای هوایی و زمینی و تقریباً ۶۰۰۰۰۰ دلار برای حمل و نقل خودرو بوده است.
هزینهها شامل اقامت در املاک و هتلهای لوکس در مکانهایی مانند نانتاکت، جزایر ویرجین و سانتا ینز، با هزینههای اجاره بالا و امنیت گسترده در طول سفرهایش بوده است.