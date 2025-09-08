خبرگزاری کار ایران
نظامی‌گری اروپا، حل بحران اوکراین را دشوار می‌کند

سخنگوی کرملین‌ گفت که نظامی‌گری «دیوانه‌وار» اروپایی، حل و فصل اوضاع در اوکراین را دشوارتر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، گفت که نظامی‌گری «دیوانه‌وار» اروپایی، حل و فصل اوضاع در اوکراین را دشوارتر می‌کند.

پسکوف به خبرگزاری تاس گفت: «کشورهای اروپایی موضعی بسیار افراطی اتخاذ می‌کنند.»

وی با اشاره به درخواست «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا برای تبدیل اوکراین به «جوجه تیغی فولادی»، افزود: «این چیست؟ به زبان دوران جنگ سرد، این نظامی‌گری دیوانه‌وار اروپایی است.»

وی ادامه داد: «این موضع اروپا کمکی نمی‌کند؛ برعکس، روند حل و فصل (در اوکراین) را پیچیده‌تر می‌کند.»

 

