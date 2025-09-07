خبرگزاری کار ایران
حمله رژیم صهیونیستی به شهر غزه و خان یونس/ شمار شهدا از بامداد امروز به ۴۶ نفر رسید

منابع فلسطینی گزارش دادند که جنگنده‌های اسرائیلی دو خانه در مناطق «بطن السمین» و «جوره العقاد» در شهر خان‌یونس و یک منزل مسکونی در شهر غزه را هدف قرار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی گزارش دادند که جنگنده‌های اسرائیلی دو خانه را در مناطق «بطن السمین» و «جوره العقاد» در شهر خان‌یونس واقع در جنوب نوار غزه هدف قرار دادند.

همچنین منابع پزشکی در بیمارستان عربی الاهلی اعلام کردند که بر اثر حمله هوایی اسرائیل به منزلی در منطقه «الزرقه» در شهر غزه، دست‌کم دو فلسطینی شهید و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

این منابع افزود که از بامداد امروز -یکشنبه- تاکنون دست‌کم ۴۶ فلسطینی در اثر حملات گسترده ارتش اسرائیل در مناطق مختلف غزه به شهادت رسیده‌اند.

 

 

انتهای پیام/
