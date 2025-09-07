زخمی شدن ۲ صهیونیست در پی شلیک پهپاد از یمن به سرزمینهای اشغالی
رادیو ارتش اسرائیل از زخمی شدن ۲ صهیونیست در پی اصابت پهپادهای پرتاب شده از یمن به سمت سرزمینهای اشغالی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که ۳ پهپاد پرتاب شده از یمن شناسایی شدند.
در بیانیه رادیو ارتش آمده است که در پی اصابت پهپاد از یمن به فرودگاه «رامون» در منطقه «نقب» واقع در جنوب سرزمینهای اشغالی ۲ صهیونیست زخمی شدند.