به گزارش ایلنا به نقل از النشره، رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که ۳ پهپاد پرتاب شده از یمن شناسایی شدند.

در این بیانیه ادعا شده است که ۳ پهپاد پرتاب شده از یمن شناسایی شدند و تلاش‌ها برای رهگیری آنها در جریان است

رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که سه پهپاد پرتاب شده از یمن شناسایی شده و تلاش‌ها برای رهگیری آنها در جریان است.

در بیانیه رادیو ارتش آمده است که در پی اصابت پهپاد از یمن به فرودگاه «رامون» در منطقه «نقب» واقع در جنوب سرزمین‌های اشغالی ۲ صهیونیست زخمی شدند.

انتهای پیام/