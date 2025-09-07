ماکرون:
به حمایت از اوکراین ادامه میدهیم
رئیس جمهور فرانسه بر ادامه حمایت از اوکراین تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه گفت که روسیه در حال از سرگیری پرتاب صدها پهپاد و دهها موشک به اوکراین است که مناطق مسکونی و مقرهای دولتی را هدف قرار میدهد.
ماکرون افزود: «ما همچنان در کنار اوکراین خواهیم ایستاد و تمام تلاش خود را برای تضمین صلحی عادلانه و پایدار انجام خواهیم داد».
پیش از این امروز، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که صبح امروز -یکشنبه- پس از حملات روسیه، دود از یک ساختمان دولتی اوکراین در مرکز کییف بلند شد و بالگردها بر فراز ساختمان پرواز کردند و روی سقف آن آب ریختند.