به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه گفت که روسیه در حال از سرگیری پرتاب صدها پهپاد و ده‌ها موشک به اوکراین است که مناطق مسکونی و مقرهای دولتی را هدف قرار می‌دهد.

ماکرون افزود: «ما همچنان در کنار اوکراین خواهیم ایستاد و تمام تلاش خود را برای تضمین صلحی عادلانه و پایدار انجام خواهیم داد».

پیش از این امروز، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که صبح امروز -یکشنبه- پس از حملات روسیه، دود از یک ساختمان دولتی اوکراین در مرکز کی‌یف بلند شد و بالگردها بر فراز ساختمان پرواز کردند و روی سقف آن آب ریختند.

انتهای پیام/