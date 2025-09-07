به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یائیر لاپید»، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی امروز -یکشنبه- درباره اطلاعاتی که از مقام‌های ارشد کشورهای میانجی دریافت کرده بود، صحبت کرد و موضع واقعی دولت «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر این رژیم درباره توافق غزه را آشکار کرد.

لاپید گفت: «مقام‌های ارشد کشورهای میانجی دوباره با او تماس گرفتند و به او گفتند که ما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم. اسرائیل پاسخی نمی‌دهد».

وی افزود: «اسرائیل در تلاش برای دستیابی به توافقی برای سربازان ربوده شده نیست. دولت حتی برای بازگرداندن آنها به خانه تلاش نمی کند و به دنبال مذاکره و دستیابی به توافق نیست . اسرائیل پاسخی نمی‌دهد».

