لاپید:
اسرائیل توافق آزادی اسرا را نادیده میگیرد
رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی گفت که اسرائیل توافق آیادی اسرا را نادید میگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یائیر لاپید»، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی امروز -یکشنبه- درباره اطلاعاتی که از مقامهای ارشد کشورهای میانجی دریافت کرده بود، صحبت کرد و موضع واقعی دولت «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر این رژیم درباره توافق غزه را آشکار کرد.
لاپید گفت: «مقامهای ارشد کشورهای میانجی دوباره با او تماس گرفتند و به او گفتند که ما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکردهایم. اسرائیل پاسخی نمیدهد».
وی افزود: «اسرائیل در تلاش برای دستیابی به توافقی برای سربازان ربوده شده نیست. دولت حتی برای بازگرداندن آنها به خانه تلاش نمی کند و به دنبال مذاکره و دستیابی به توافق نیست . اسرائیل پاسخی نمیدهد».