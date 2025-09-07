به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «گیدعون ساعر» وزیرخارجه رژیم صهیونیستی امروز-یکشنبه- در اظهاراتی مدعی شد که جنگ در غزه می‌تواند پایان یابد اگر اسرا آزاد شوند و جنبش مقاومت فلسطینی (حماس) تسلیحات خود را کنار بگذارد.

اظهارات وی در جریان دیدار با وزیرخارجه دانمارک در قدس اشغالی یک روز پس از آن مطرح شد که حماس بار دیگر تاکید کرد اگر رژیم صهیونیستی با پایان دادن به جنگ و عقب نشینی نیروهایش موافقت کند، تمامی اسرا را آزاد می‌کند.

