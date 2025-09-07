خبرگزاری کار ایران
کپنهاگ:

اسرائیل حق اعتراض به هرگونه به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط دانمارک را ندارد

اسرائیل حق اعتراض به هرگونه به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط دانمارک را ندارد
وزیر ‌خارجه دانمارک، ‌گفت که کشورش آماده به رسمیت شناختن کشور فلسطین نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «لارس لوکه راسموسن»، وزیر ‌خارجه دانمارک، ‌گفت که کشورش آماده به رسمیت شناختن کشور فلسطین نیست.

وی توضیح داد که اسرائیل حق اعتراض به هرگونه به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط دانمارک را ندارد.

‌وی با اشاره به نگرانی کشورش در مورد گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری، بر لزوم توقف عملیات نظامی اسرائیل در غزه تأکید کرد.

 

