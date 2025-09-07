برزیل قادر است بدون دخالت خارجی خود را اداره کند

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیس‌جمهور برزیل، گفت که این کشور قادر است بدون دخالت خارجی خود را اداره کند و از سیاستمداران محلی که «حملات» به این کشور را تشویق می‌کنند، انتقاد کرد.

بلومبرگ نیوز گزارش داد: «ما با همه کشورها روابط دوستانه داریم، اما از هیچ نهادی دستور نمی‌پذیریم.»

او افزود: «برزیل یک صاحب دارد: مردم برزیل.»

لولا پس از آنکه ترامپ از دیوان عالی برزیل خواست تا به بازداشت رئیس جمهور سابق‌ که پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۲ با اتهام تلاش برای رهبری کودتا روبرو است، پایان دهد، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا را به تلاش برای دخالت در امور برزیل متهم کرد.

