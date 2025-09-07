خبرگزاری کار ایران
برزیل قادر است بدون دخالت خارجی خود را اداره کند

کد خبر : 1683003
رئیس‌جمهور برزیل‌ گفت که این کشور قادر است بدون دخالت خارجی خود را اداره کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیس‌جمهور برزیل، گفت که این کشور قادر است بدون دخالت خارجی خود را اداره کند و از سیاستمداران محلی که «حملات» به این کشور را تشویق می‌کنند، انتقاد کرد.

بلومبرگ نیوز گزارش داد: «ما با همه کشورها روابط دوستانه داریم، اما از هیچ نهادی دستور نمی‌پذیریم.»

او افزود: «برزیل یک صاحب دارد: مردم برزیل.»

لولا پس از آنکه ترامپ از دیوان عالی برزیل خواست تا به بازداشت رئیس جمهور سابق‌ که پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۲ با اتهام تلاش برای رهبری کودتا روبرو است، پایان دهد، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا را به تلاش برای دخالت در امور برزیل متهم کرد.

 

