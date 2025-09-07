خبرگزاری کار ایران
موج جدید بازداشت‌ها در کرانه باختری اشغالی

نیروهای رژیم‌ صهیونیستی ۷ فلسطینی دیگر را در کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیه، خبرگزاری فلسطنی وفا گزارش داد که نیروهای ارتش اشغالگر اسرائیل در یورش‌ها در سرتاسر کرانه باختری ۷ فلسطینی دیگر را بازداشت کردند.

بر اساس گزارش نیروهای اشغالگر در «رام الله» به یک خانه یورش بردند و یک زوج را بازداشت کردند، در حالیکه در «الخلیل»   ۲ مرد فلسطینی در یورش های جداگانه  به ۲ منطقه بازداشت شدند.

در جنین یک زن به دنبال یورش اشغالگران به خانه‌اش بازداشت شد و همچنین ۲ تن دیگر نیزد «الیامون» در جنین بازداشت شدند.

 

 

