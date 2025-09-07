به گزارش ایلنا به نقل از الجزیه، خبرگزاری فلسطنی وفا گزارش داد که نیروهای ارتش اشغالگر اسرائیل در یورش‌ها در سرتاسر کرانه باختری ۷ فلسطینی دیگر را بازداشت کردند.

بر اساس گزارش نیروهای اشغالگر در «رام الله» به یک خانه یورش بردند و یک زوج را بازداشت کردند، در حالیکه در «الخلیل» ۲ مرد فلسطینی در یورش های جداگانه به ۲ منطقه بازداشت شدند.

در جنین یک زن به دنبال یورش اشغالگران به خانه‌اش بازداشت شد و همچنین ۲ تن دیگر نیزد «الیامون» در جنین بازداشت شدند.

انتهای پیام/