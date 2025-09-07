گردانهای القدس مسؤولیت حمله موشکی به «غلاف غزه» را برعهده گرفت
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، گردانهای القدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین مسؤولیت حمله موشکی به شهرک صهیونیستی را برعهده گرفت.
گردانهای القدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد با دو موشک شهرک «نتیووت» را در پاسخ به جنایتهای دشمن علیه ملت فلسطین هدف قرار داده است.
ارتش اشغالگر پیشتر اعلام کرد که صبح یکشنبه دو موشک شلیک شده از مرکز نوار غزه را که منطقه نتیووت و شهرکهای «غلاف غزه» را هدف قرار داده بودند، رصد کرده و آژیرهای حمله هوایی را به صدا درآورده است.
ارتش اسرائیل ادعا کرد که یکی از موشکها را رهگیری کرده و دیگری در یک منطقه باز سقوط کرده است.