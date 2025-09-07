خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دمیتریف:

حل بحران اوکراین قریب‌ الوقوع است

حل بحران اوکراین قریب‌ الوقوع است
کد خبر : 1682935
لینک کوتاه کپی شد.

مقام روسی در اظهاراتی صلح با اوکراین را قریب الوقوع دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنی، «کریل دمیتریف»  مسئول سرمایه گذاری مستقیم روسیه علام کرد که  به لطف گفت‌وگو میان روسای جمهور روسیه  و آمریکا راه‌حل نزاع اوکراین قریب الوقوع است.

دمیتریف در صفحه شخصی خود در پلتفرم ایکس  در واکنش به پستی از سوی «میچل مک فال» سفیر سابق آمریکا در روسیه، که در آن وی خواستار فشار بر روسیه برای جهت ورود آن به مذاکرات صلح اوکراین شد، نوشت: «حقیقت ندارد، به لطف گفت‌وگو میان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، صلح نزدیک است».

دمیتریف  اشاره کرد: «رویکرد احمقانه بایدن شکست خورده است. تلاش‌ها برای منزوی کردن روسیه و تحریم‌ها شکست خورده است. هرچند گفت‌وگو، احترام، درک متقابل و حل مشکلات برای راه‌حل‌های طولانی مدت راه درست است».

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی