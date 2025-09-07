دمیتریف:
حل بحران اوکراین قریب الوقوع است
مقام روسی در اظهاراتی صلح با اوکراین را قریب الوقوع دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنی، «کریل دمیتریف» مسئول سرمایه گذاری مستقیم روسیه علام کرد که به لطف گفتوگو میان روسای جمهور روسیه و آمریکا راهحل نزاع اوکراین قریب الوقوع است.
دمیتریف در صفحه شخصی خود در پلتفرم ایکس در واکنش به پستی از سوی «میچل مک فال» سفیر سابق آمریکا در روسیه، که در آن وی خواستار فشار بر روسیه برای جهت ورود آن به مذاکرات صلح اوکراین شد، نوشت: «حقیقت ندارد، به لطف گفتوگو میان دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، صلح نزدیک است».
دمیتریف اشاره کرد: «رویکرد احمقانه بایدن شکست خورده است. تلاشها برای منزوی کردن روسیه و تحریمها شکست خورده است. هرچند گفتوگو، احترام، درک متقابل و حل مشکلات برای راهحلهای طولانی مدت راه درست است».