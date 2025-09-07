ونس:
ترامپ دکمه توقف ندارد
معاون رئیس جمهور آمریکا رئیس کاخ سفید را فردی پرانرژی توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از فاکس نیوز، «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، شخص «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور این کشور را فردی پرانرژی توصیف کرد که دکمه توقف ندارد و در طول همکاری با او، روزانه با شگفتیهای بسیاری روبرو شده است.
ونس توضیح داد: « رئیس جمهور ممکن است گاهی اوقات نیمه شب یا ساعت ۲ بامداد تماس بگیرد، سپس ساعت ۶ صبح با موضوعی کاملا متفاوت تماس بگیرد که باعث میشود از خود بپرسد که آیا ترامپ واقعا خواب بود».
وی درباره احتمال نامزدی برای ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۸ گفت که ترجیح میدهد روی وظایف فعلی خود تمرکز کند.
ونس افزود: «دوست ندارد اکنون به این موضوع فکر کنم».
ونس گفت: « اگر دولت در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ موفق شود، میتوان در سال ۲۰۲۷ در مورد سیاستها بحث کرد. آمریکاییها از سیاستمدارانی که اندکی پس از تصدی سمت، شروع به آماده شدن برای انتخابات میکنند، خسته شدهاند».
وی تاکید کرد که ترامپ توانایی زیادی در ایجاد انگیزه در اطرافیانش برای انجام وظایفشان دارد و در صورت وجود اعتماد، مایل است پروژههای مهم را به دیگران واگذار کند.