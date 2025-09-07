خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخست‌وزیر ژاپن کناره‌گیری می‌کند

نخست‌وزیر ژاپن کناره‌گیری می‌کند
کد خبر : 1682918
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر ژاپن از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،  نخست‌وزیر ژاپن از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. 

خبرگزاری رسمی ژاپن امروز -یکشنبه- اعلام کرد که «شیگرو ایشیبا»، نخست‌وزیر این کشور، تصمیم به استعفا گرفته است.

بنا به گزارش ان‌اچ‌کی، ایشیبا تصمیم گرفته است برای جلوگیری از شکاف در حزب حاکم لیبرال دموکرات استعفا دهد.

این خبر پس از آن اعلام شد که ایشیبا گزارش‌هایی مبنی بر قصد استعفا به دلیل شکست تاریخی ائتلاف تحت رهبری حزب لیبرال دموکرات در انتخابات ماه ژوئیه و از دست دادن اکثریت مجلس علیا را رد کرد و گفت که می‌خواهد مطمئن شود که توافق تعرفه‌ای با ایالات متحده به درستی اجرا می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی