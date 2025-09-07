به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، نخست‌وزیر ژاپن از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.

خبرگزاری رسمی ژاپن امروز -یکشنبه- اعلام کرد که «شیگرو ایشیبا»، نخست‌وزیر این کشور، تصمیم به استعفا گرفته است.

بنا به گزارش ان‌اچ‌کی، ایشیبا تصمیم گرفته است برای جلوگیری از شکاف در حزب حاکم لیبرال دموکرات استعفا دهد.

این خبر پس از آن اعلام شد که ایشیبا گزارش‌هایی مبنی بر قصد استعفا به دلیل شکست تاریخی ائتلاف تحت رهبری حزب لیبرال دموکرات در انتخابات ماه ژوئیه و از دست دادن اکثریت مجلس علیا را رد کرد و گفت که می‌خواهد مطمئن شود که توافق تعرفه‌ای با ایالات متحده به درستی اجرا می‌شود.

