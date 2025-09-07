خبرگزاری کار ایران
اپوزوسیون فرانسه به دنبال استیضاح ماکرون
رهبر چپ‌های فرانسه از ارائه طرح استیضاح رئیس‌جمهور این کشور از سوی اپوزوسیون خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  «ژان لوک ملانشون» رهبر حزب (ال‌اف‌آی) فرانسه روز گذشته -شنبه- گفت که اپوزوسیون‌ها طرح استیضاح «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه را در پارلمان مطرح کردند.

ملانشون در یک کنفرانس خبری در شهر لیل گفت: «او (ماکرون) باید برود».

رهبر چپ‌های فرانسه همچنین در واکنش  به وضعیت غزه گفت: «در مورد وضعیت غزه،  اگر اعضای حزب ما در قدرت بودند، نیروی دریایی فرانسه  ناوگان جهانی صمود که حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه است را اسکورت می‌کرد».

ملانشون همچنین افزود که دولت «فرانسوا بایرو» نخست وزیر  فرانسه، احتمالا در جلسه رای اعتماد  روز دوشنبه، شکست خواهد خورد و این  احتمال را یک پیروزی برای مردم دانست. 

 

 

