احتمال دیدار شی و ترامپ در کره جنوبی

رسانه‌ها از احتمال دیدار میان رهبران آمریکا و چین در ماه‌های آتی خبر داند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  سی ان ان به نقل از منابع گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برنامه دارد  تا در نشست همکاری آسیا-پاسیفیک (اپک) که در ماه اکتبر در کره جنوبی برگزار می‌شود،   شرکت کند و در حاشیه این نشست ممکن است با «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین دیدار کند.

به گفته این منابع، برگزاری یک نشست میان دو رهبر مورد بحث است اما تاکنون توافقی در این باره حاصل نشد.

کاخ سفید نیز تاکید کرد که سفر رئیس‌جمهور آمریکا به کره جنوبی محتمل  است و هدف وی از این سفر، مذاکرات درباره اقتصاد، تجارت، انرژی  و هکاری‌های دفاعی خواهد بود.

نشست اپک به ریاست کره جنوبی از ۳۱ اکتبر تا ۱ وامبر در «گئوانگجو» برگزار می‌شود.

 

 

