هند از آمریکا ناامید شده است

نیویرک تایمز در گزارشی از غیر قابل اعتماد بودن واشنگتن به عنوان شریک تجاری برای هند خبر داد.

به گزارش ایلنا، نیویورک تایمز گزارش داد که مقام‌های هندی به دلیل تعرفه‌های «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و اختلافات بر سر خرید نفت از روسیه نسبت به قابل اعتماد بودن واشنگتن به عنوان یک شریک تجاری تردید دارند.

این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، نوشت که حتی اگر اختلافات بر سر نفت روسیه و تعرفه‌ها حل شود، چند ماه گذشته به سیاستمداران هندی یادآوری خواهد کرد که ایالات متحده برای سال‌های آینده قابل اعتماد نیست.

نیویورک تایمز افزود: «‌یک مقام مسئول در تشریح وضعیت به این مثال استناد کرد که اگر چهار ضربه به من بزنی و سپس به من بستنی بدهی آیا این به معنای آن است که الان همه چیز خوب است؟». 

ترامپ در اواخر ماه جولای تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از هند وضع کرد.

 

 

 

