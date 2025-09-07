خبرگزاری کار ایران
هشدار سازمان ملل درباره بروز فاجعه فراگیر در غزه

دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) هشدار داد که تشدید حملات رژیم صهیونیستی به شهر غزه موجب بروز فاجعه بزرگی برای غیرنظامیان خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) هشدار داد که تشدید حملات رژیم صهیونیستی به شهر غزه موجب بروز فاجعه بزرگی برای غیرنظامیان خواهد شد.

 دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل در بیانیه‌ای هشدار داد که تشدید حملات مستمر رژیم صهیونیستی به شهر غزه موجب خواهد شد غیرنظامیان در معرض فاجعه‌ای خطرناک‌تر از آنچه اکنون از آن رنج می‌برند، قرار بگیرند.

این دفتر در ادامه بیانیه خود از سران کشورهای جهان خواست برای جلوگیری از بروز فاجعه در شهر غزه، فورا اقدامی را در پیش بگیرند.

این نهاد بین‌المللی همچنین تاکید کرد باید به نیازهای آن دسته از ساکنان شهر غزه که تصمیم می‌گیرند از آنجا کوچ کنند، توجه شود و آنها بتوانند هر زمان که شرایط به آنها اجازه داد، داوطلبانه به شهر غزه بازگردند.

 

