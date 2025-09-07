خبرگزاری کار ایران
۶۰ درصد از سلاح‌های مورد استفاده ارتش اوکراین تولید داخل هستند

رئیس‌جمهور اوکراین گفت که تقریباً ۶۰ درصد از سلاح‌های مورد استفاده ارتش این کشور تولید داخل هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین، ‌گفت که تقریباً ۶۰ درصد از سلاح‌های مورد استفاده ارتش این کشور تولید داخل هستند. 

زلنسکی ‌گفت: «در طول این جنگ، اوکراین به نقطه‌ای رسیده است که تقریباً ۶۰ درصد از سلاح‌هایی که ما داریم، سلاح‌هایی که در دست سربازان ما هستند، ساخت اوکراین هستند. و این‌ها سلاح‌های قدرتمندی با ویژگی‌های پیشرفته بسیاری هستند.»

زلنسکی و دیگر مقامات مدت‌هاست که بر افزایش تولید داخلی سلاح به عنوان عنصر کلیدی در تضمین دفاع آینده اوکراین تأکید کرده‌اند.

 

