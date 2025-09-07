به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین، ‌گفت که تقریباً ۶۰ درصد از سلاح‌های مورد استفاده ارتش این کشور تولید داخل هستند.

زلنسکی ‌گفت: «در طول این جنگ، اوکراین به نقطه‌ای رسیده است که تقریباً ۶۰ درصد از سلاح‌هایی که ما داریم، سلاح‌هایی که در دست سربازان ما هستند، ساخت اوکراین هستند. و این‌ها سلاح‌های قدرتمندی با ویژگی‌های پیشرفته بسیاری هستند.»

زلنسکی و دیگر مقامات مدت‌هاست که بر افزایش تولید داخلی سلاح به عنوان عنصر کلیدی در تضمین دفاع آینده اوکراین تأکید کرده‌اند.

