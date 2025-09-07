خبرگزاری کار ایران
تهدید ترامپ مبنی بر مداخله نظامی در شیکاگو

رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید به مداخله نظامی در شیکاگو برای مبارزه با جرم و جنایت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید به مداخله نظامی در شیکاگو برای مبارزه با جرم و جنایت کرد.

این امر تنش‌ها بر سر تلاش او برای استقرار نیرو در شهرهایی که پایگاه دموکرات‌ها محسوب می‌شوند را تشدید کرده است.

پیشتر، ترامپ نیروهای گارد ملی را به واشنگتن دی سی اعزام کرد و آ‌ن‌ها را به همراه آژانس‌های فدرال برای دستگیری و اخراج افراد مامور کرد که واکنش‌های خشمگینانه‌ای را در میان ساکنان برانگیخت.

ترامپ در پستی در پلتفرم اجتماعی حقیقت خود نوشت: «شیکاگو در شرف فهمیدن این است که چرا به آن وزارت جنگ می‌گویند.»

 

