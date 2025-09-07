به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رسانه‌های اوکراینی از وقوع آتش‌سوزی در دفتر نخست‌وزیر این کشور در کی‌یف در پی حمله پهپادی خبر دادند.

‌رئیس اداره نظامی پایتخت اوکراین، امروز -یکشنبه- در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که پس از حمله روسیه به این شهر، آتش‌سوزی در بالای یک ساختمان اداری در منطقه پچرسکی کیف رخ داده است.

شاهدان عینی دود غلیظی را مشاهده کردند که از ساختمان اصلی دولت اوکراین بلند می‌شد.

انتهای پیام/