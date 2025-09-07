خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وقوع آتش‌سوزی در دفتر نخست‌وزیر اوکراین در کی‌یف

وقوع آتش‌سوزی در دفتر نخست‌وزیر اوکراین در کی‌یف
کد خبر : 1682854
لینک کوتاه کپی شد.

، رسانه‌های اوکراینی از وقوع آتش‌سوزی در دفتر نخست‌وزیر این کشور در کی‌یف در پی حمله پهپادی خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رسانه‌های اوکراینی از وقوع آتش‌سوزی در دفتر نخست‌وزیر این کشور در کی‌یف در پی حمله پهپادی خبر دادند. 

‌رئیس اداره نظامی پایتخت اوکراین، امروز -یکشنبه- در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که پس از حمله روسیه به این شهر، آتش‌سوزی در بالای یک ساختمان اداری در منطقه پچرسکی کیف رخ داده است.

شاهدان عینی دود غلیظی را مشاهده کردند که از ساختمان اصلی دولت اوکراین بلند می‌شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی