آغاز مجدد مذاکرات بین دولت آمریکا و حماس

آغاز مجدد مذاکرات بین دولت آمریکا و حماس
رسانه‌های عبری ‌گزارش دادند که مذاکرات بین دولت آمریکا و حماس پس از وقفه‌ چند هفته‌ای‌ در روزهای اخیر از سر گرفته شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های عبری ‌گزارش دادند که مذاکرات بین دولت آمریکا و حماس پس از وقفه‌ چند هفته‌ای‌ در روزهای اخیر از سر گرفته شده است.

روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از منابع آمریکایی و عربی گزارش داد که مذاکرات بین واشنگتن و حماس در روزهای اخیر از سر گرفته شده است، اما واشنگتن مانع پیشروی اسرائیل به سمت شهر غزه نخواهد شد.

این منابع توضیح دادند که از سرگیری مذاکرات پس از آن صورت گرفت که میانجیگران، مصر و قطر، نتوانستند به فرمولی دست یابند که امکان از سرگیری مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه را فراهم کند.

به گفته این منابع، موضع آمریکا این است که «تنها راه توقف جنگ، دستیابی به توافقی جامع است که به جنگ پایان دهد و آزادی همه اسرا را تضمین کند»، و خاطرنشان کردند که پیام منتقل شده، لزوم تدوین فوری یک چارچوب مذاکره با اسرائیل است.

 

