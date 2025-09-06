جوزف عون:
واشنگتن به اسرائیل برای عقبنشینی از خاک لبنان فشار وارد کند
رئیسجمهوری لبنان در کاخ بعبدا با فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جوزف عون» رئیسجمهوری لبنان در کاخ بعبدا با «برد کوپر» فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) دیدار کرد.
عون در این دیدار خواستار فشار واشنگتن بر اسرائیل برای عقبنشینی از خاک لبنان شد و بر ضرورت تداوم حمایت آمریکا از ارتش لبنان برای انجام مأموریتهای خود تأکید کرد.
کوپر در این دیدار اعلام کرد که کمیته ناظر بر اجرای آتشبس در لبنان روز یکشنبه تشکیل جلسه خواهد داد تا وضعیت را بررسی کند.
رئیسجمهوری لبنان همچنین خبر داد که ارتش این کشور ۸۵ درصد از مناطق واقع در جنوب رود لیتانی را تحت استقرار کامل درآورده است؛ اقدامی که بخشی از توافق آتشبس به شمار میرود و شامل خروج همزمان حزبالله و ارتش رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان نیز هست.
با این حال، اسرائیل همچنان در پنج نقطه از جنوب لبنان حضور نظامی دارد و هیچ جدول زمانی برای عقبنشینی خود اعلام نکرده است.