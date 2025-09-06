خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جوزف عون:

واشنگتن به اسرائیل برای عقب‌نشینی از خاک لبنان فشار وارد کند

واشنگتن به اسرائیل برای عقب‌نشینی از خاک لبنان فشار وارد کند
کد خبر : 1682799
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری لبنان در کاخ بعبدا با فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جوزف عون» رئیس‌جمهوری لبنان در کاخ بعبدا با «برد کوپر» فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) دیدار کرد.

عون در این دیدار خواستار فشار واشنگتن بر اسرائیل برای عقب‌نشینی از خاک لبنان شد و بر ضرورت تداوم حمایت آمریکا از ارتش لبنان برای انجام مأموریت‌های خود تأکید کرد.

کوپر در این دیدار اعلام کرد که کمیته ناظر بر اجرای آتش‌بس در لبنان روز یکشنبه تشکیل جلسه خواهد داد تا وضعیت را بررسی کند.

رئیس‌جمهوری لبنان همچنین خبر داد که ارتش این کشور ۸۵ درصد از مناطق واقع در جنوب رود لیتانی را تحت استقرار کامل درآورده است؛ اقدامی که بخشی از توافق آتش‌بس به شمار می‌رود و شامل خروج همزمان حزب‌الله و ارتش رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان نیز هست.

با این حال، اسرائیل همچنان در پنج نقطه از جنوب لبنان حضور نظامی دارد و هیچ جدول زمانی برای عقب‌نشینی خود اعلام نکرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی