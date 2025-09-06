خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاتس ویدئویی از جنایت جدید صهیونیست‌ها منتشر کرد

کاتس ویدئویی از جنایت جدید صهیونیست‌ها منتشر کرد
کد خبر : 1682796
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی «ایکس»، صحنه فرو ریختن برجی در شهر غزه که در حمله ارتش این رژیم هدف قرار گرفته بود را به نمایش گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی «ایکس»، صحنه فرو ریختن برجی در شهر غزه که در حمله ارتش این رژیم هدف قرار گرفته بود را به نمایش گذاشت.

وی با دفاع از این اقدام جنایتکارانه، در توضیح این ویدئو نوشت: «ما ادامه می‌دهیم».

این حمله ساعاتی پس از آن انجام شد که ارتش رژیم صهیونیستی یک برج مسکونی دیگر در غزه را هدف قرار داد و بدون ارائه هیچ‌گونه شواهدی مدعی شد که حماس از آن برای مقاصد شناسایی و مراقبت استفاده می‌کرده است. 

حماس این ادعا را تکذیب کرده است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی