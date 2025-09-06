به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی «ایکس»، صحنه فرو ریختن برجی در شهر غزه که در حمله ارتش این رژیم هدف قرار گرفته بود را به نمایش گذاشت.

وی با دفاع از این اقدام جنایتکارانه، در توضیح این ویدئو نوشت: «ما ادامه می‌دهیم».

این حمله ساعاتی پس از آن انجام شد که ارتش رژیم صهیونیستی یک برج مسکونی دیگر در غزه را هدف قرار داد و بدون ارائه هیچ‌گونه شواهدی مدعی شد که حماس از آن برای مقاصد شناسایی و مراقبت استفاده می‌کرده است.

حماس این ادعا را تکذیب کرده است.

