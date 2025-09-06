خبرگزاری کار ایران
فرو ریختن یک برج مسکونی دیگر در غزه

فرو ریختن یک برج مسکونی دیگر در غزه
برج مسکونی «السوسی» در پی بمباران در شهر غزه فرو ریخت.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، برج مسکونی «السوسی» پس از بمباران در شهر غزه فرو ریخت.

برج مسکونی بزرگ السوسی در شهر غزه امروز -شنبه- پس از هدف قرار گرفتن توسط هواپیماهای اسرائیلی در چندین حمله هوایی که اندکی پیش انجام شد، فرو ریخت.

این ساختمان مسکونی ۱۵ طبقه داشته و در آن ده‌ها واحد آپارتمان وجود داشت.

پیشتر ارتش اسرائیل به ساکنان شهر غزه و چادرهای مجاور واقع در تقاطع بیروت و خیابان اتحادیه عرب هشدار تخلیه فوری داد. 

ارتش اسرائیل ادعا کرده است که   یک ساختمان چند طبقه در شهر غزه که توسط حماس استفاده می‌شد را هدف قرار داده است.

 

 

