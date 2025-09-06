خبرگزاری کار ایران
تعطیلی شرکت تسلیحاتی اسرائیل در انگلیس

شرکت تسلیحاتی شرکت اسرائیلی «البیت سیستمز» پس از اعتراضات طرفداران فلسطین، شعبه خود در انگلیس را تعطیل کرد.

به گزارش ایلنا، روزنامه گاردین فاش کرد که شرکت تسلیحاتی شرکت اسرائیلی «البیت سیستمز» پس از اعتراضات طرفداران فلسطین، شعبه خود در انگلیس را تعطیل کرد.

این شرکت اسرائیلی «البیت سیستم» تصمیم گرفته است تأسیسات خود در «بریستول» را که توسط فعالان گروه «اقدام فلسطین» هدف قرار گرفته بود، تعطیل کند.

طبق این گزارش، این تأسیسات تولید سلاح نظامی به طور ناگهانی تعطیل شده است.

مکان البیت سیستم در مجتمع خرید «ازتیک وست» کانون  ده‌ها اعتراضی بوده است که توسط گروه اقدام فلسطین سازماندهی شده است.

این شرکت از سال ۲۰۱۹ اجاره‌نامه‌ای را در اختیار داشته و قرار بود تا سال ۲۰۲۹ ادامه داشته باشد.

این اعتراضات شامل محاصره با قفل، ایجاد مانع در پشت بام، شکستن پنجره‌ها و پوشاندن محل با رنگ قرمز بود.

 

 

 

