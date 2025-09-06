اسرائیل مانع آتش بس در غزه است

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «فیلیپ لازارینی»، کمیسر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) در قاهره تاکید کرد که ناسازگاری اسرائیل دلیل عدم دستیابی به توافق آتش‌بس در نوار غزه است.

عبدالعاطی گفت: «وضعیت قحطی روزانه در غزه بدتر می‌شود و باید متوقف شود و تمام محدودیت‌های جریان کمک‌ها باید برداشته شود».

وی تأکید کرد که ما به همراه شرکای خود تمام تلاش خود را برای دستیابی به آتش‌بس در غزه انجام داده‌ایم، اما ناسازگاری اسرائیل مانع آن بوده است.

عبدالعاطی از نیت تعدادی از کشورها برای اعلام به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد و مشارکت در هرگونه بی‌عدالتی علیه مردم فلسطین و آوارگی آنها را رد کرد.

