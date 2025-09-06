پولیتیکو گزارش داد:
خشم و ناامیدی مقامهای پنتاگون از تصمیم ترامپ
پولیتیکو در گزارشی به خشم و ناامیدی مقامهای دفاعی آمریکا در پی تغییر نام این وزارتخانه به وزارت جنگ خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پولیتیکو، مقامهای پنتاگون روزگذشته-جمعه- با وظیفه خطیر اجرای دستور اجرایی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، برای تبدیل این آژانس عظیم جهانی به وزارت جنگ دست و پنجه نرم میکردند.
ترامپ روز گذشته -جمعه- در یک کنفرانس مطبوعاتی در دفتر بیضی شکل با اعلام این تغییر نام گفت: «ما در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و همه چیز قبل از آن و در این بین پیروز شدیم و سپس تصمیم گرفتیم بیدار شویم و نام را به وزارت دفاع تغییر دادیم. بنابراین، ما به وزارت جنگ باز میگردیم».
در پی این تصمیم رئیسجمهور آمریکا، بسیاری از این مقامات ناامیدی، خشم و سردرگمی محض خود را از این تلاش ابراز کردند، تلاشی که میتواند میلیاردها دلار برای یک تغییر ظاهری هزینه داشته باشد، در حالی که برای مقابله با مهمترین چالشهای ارتش مانند مقابله با اتحاد تهاجمیتر کشورهای اقتدارگرا کار چندانی انجام نمیدهد.
جزئیات دستوری که ترامپ روز جمعه امضا کرد هنوز مبهم است، اما مقامات ممکن است نیاز داشته باشند مهرهای وزارت دفاع را روی بیش از ۷۰۰ هزار تاسیسات در ۴۰ کشور و هر ۵۰ ایالت تغییر دهند.
این تغییر شامل همه چیز از سربرگ برای شش شاخه نظامی و دهها آژانس دیگر گرفته تا دستمالهای برجسته در سالنهای غذاخوری، ژاکتهای گلدوزی شده برای مقامات تایید شده توسط سنا و جاکلیدیها و تیشرتهای فروشگاه پنتاگون میشود.
یک مقام سابق دفاعی در این باره گفت: «این اقدام صرفا برای مخاطبان سیاسی داخلی است و این نه تنها میلیونها دلار هزینه خواهد داشت، بلکه هیچ تاثیری بر محاسبات چین یا روسیه نخواهد داشت. بدتر اینکه، دشمنان ما از آن برای به تصویر کشیدن ایالات متحده به عنوان یک جنگطلب و تهدیدی برای ثبات بینالمللی استفاده خواهند کرد».
تغییر نام رسمی احتمالا نیاز به مصوبه کنگره دارد، اگرچه یک فرد مطلع گفت که کاخ سفید به دنبال راههایی برای جلوگیری از رأیگیری کنگره است.