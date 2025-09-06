خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نبیه بری:

طرح نظامی ارتش مثبت است

طرح نظامی ارتش مثبت است
کد خبر : 1682579
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پارلمان لبنان درباره تصمیمات کابینه تصریح کرد که اوضاع مثبت است.

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان  درباره  تصمیمات کابینه تصریح کرد که اوضاع مثبت است. 

بری گفت: «آنچه در مورد طرح نظامی ارتش اتفاق افتاد، صلح داخلی را حفظ می‌کند». 

دولت لبنان در جلسه کابینه در کاخ بعبدا طرح ارتش برای اجرای تصمیم انحصار سلاح به دولت را تصویب کرد.

پیش از این «پل مرقص»، وزیر اطلاعات لبنان ضمن قرائت تصمیمات کابینه اعلام کرد که  طرح ارتش برای مصادره سلاح‌ها را شنیده و از آن استقبال کرده است. کابینه تصمیم گرفت محتوای طرح ارتش و مذاکرات آن را محرمانه نگه دارد.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی