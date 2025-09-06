طرح نظامی ارتش مثبت است

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان درباره تصمیمات کابینه تصریح کرد که اوضاع مثبت است.

بری گفت: «آنچه در مورد طرح نظامی ارتش اتفاق افتاد، صلح داخلی را حفظ می‌کند».

دولت لبنان در جلسه کابینه در کاخ بعبدا طرح ارتش برای اجرای تصمیم انحصار سلاح به دولت را تصویب کرد.

پیش از این «پل مرقص»، وزیر اطلاعات لبنان ضمن قرائت تصمیمات کابینه اعلام کرد که طرح ارتش برای مصادره سلاح‌ها را شنیده و از آن استقبال کرده است. کابینه تصمیم گرفت محتوای طرح ارتش و مذاکرات آن را محرمانه نگه دارد.

