خبرگزاری کار ایران
صدور هشدار تخلیه برای ساکنان غزه از سوی رژیم صهیونیستی

ارتش اشغالگر صهیونیستی با انتشار هشداری از ساکنان غزه خواست تا این منطقه را پیش از تهاجم زمینی نیروهای خود تخلیه کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ارتش رژیم صهیونیستی امروز-شنبه-  پیش از گستردش تهاجم زمینی خود علیه غزه، یک هشدار تخلیه برای ساکنان  این منطقه صادر کرد.

در یک بیانیه  نظامی آمده است که ارتش رژیم صهیونیستی منطقه «المواصی» در «خان یونس» را در جنوب غزه به عنوان یک منطقه بشردوستانه و خیابان «ال-رشید» را  به عنوان یک کریدور بشردوستانه  پیش از گسترش تهاجم زمینی در شهر غزه   تعیین کرد.

اشغالگران از مردم غزه خواستند تا از این فرصت برای حرکت به سوی منطقه بشردوستانه حرکت کنند.

