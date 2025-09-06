خبرگزاری کار ایران
مردم غزه در سکوت از گرسنگی جان می‌دهند

کمیسر آنروا تاکید کرد که غزه با گرسنگی فاجعه‌باری روبرو است.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «فیلیپ لازارینی»، کمیسر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل  برای پناهندگان فلسطینی (آنروا)  در یک کنفرانس مطبوعاتی در قاهره گفت که مردم در غزه به دنبال غذا هستند و در سکوت از گرسنگی جان می‌دهند.

وی تاکید  کرد: «پاسخ بشردوستانه در غزه در حال فروپاشی است و ما باید گرسنگی را متوقف و راه حلی برای این موضوع پیدا کنیم».

لازارینی افزود: «باید به سازمان‌های بشردوستانه اجازه داده شود تا کمک‌ها را در غزه توزیع کنند و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها باید برداشته شود».

وی توضیح داد که وضعیت مالی آنروا  وخیم است و کشورهای عربی باید حمایت مالی لازم را از این آژانس ارائه دهند.

 

