به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «فیلیپ لازارینی»، کمیسر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) در یک کنفرانس مطبوعاتی در قاهره گفت که مردم در غزه به دنبال غذا هستند و در سکوت از گرسنگی جان می‌دهند.

وی تاکید کرد: «پاسخ بشردوستانه در غزه در حال فروپاشی است و ما باید گرسنگی را متوقف و راه حلی برای این موضوع پیدا کنیم».

لازارینی افزود: «باید به سازمان‌های بشردوستانه اجازه داده شود تا کمک‌ها را در غزه توزیع کنند و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها باید برداشته شود».

وی توضیح داد که وضعیت مالی آنروا وخیم است و کشورهای عربی باید حمایت مالی لازم را از این آژانس ارائه دهند.

