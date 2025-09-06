مردم روسیه و چین فصل جدید از دوستی را رقم می زنند

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین در پیامی به شرکت‌کنندگان در پانزدهمین نشست عمومی کمیته دوستی، صلح و توسعه روسیه و چین ابراز امیدواری کرد که مردم دو کشور با هم بر مشکلات غلبه کنند.

پانزدهمین نشست عمومی کمیته دوستی، صلح و توسعه روسیه و چین امروز -شنبه- ۶ سپتامبر، در ولادی‌وستوک برگزار شد.

رئیس جمهور چین تاکید کرد که کمیته دوستی، صلح و توسعه روسیه و چین در طول ۲۸ سال فعالیت خود به طور مداوم دوستی و همکاری را تقویت ، به منافع مشترک روابط چین و روسیه خدمت و افکار عمومی را که زیربنای روابط دوجانبه است، تقویت کرده است.

وی افزود: «امیدوارم این کمیته از این جلسه به عنوان فرصتی برای ایفای نقش کانال اصلی در تبادل بین دو ملت به طور فعال استفاده کند و فصل جدیدی از دوستی را رقم بزند که در آن دو ملت یکدیگر را به خوبی درک، روابط صمیمانه خود را حفظ و با هم بر مشکلات غلبه کنند».

