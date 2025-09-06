خبرگزاری کار ایران
اعتراضات گسترده نسبت به سفر رئیس رژیم‌صهیونیستی به انگلیس

نمانیدگان بریتانیایی از مقامات دولت این کشور خواستند تا در جریان سفر رئیس رژیم صهیونیستی به این کشور با وی دیدار نکنند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، نمایندگان   بریتانیایی از مقامات دولت این کشور  خواستند تا با «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی، در جریان سفر آتی وی به این کشور،  دیدار نکنند.

افراد زیادی از وزرای بریتانیایی خواستند تا با هرتزوگ که قرار است سفری دو روزه به این انگلیس داشته باشد، دیدار نکنند.

نماینده اسبق حزب کارگر انگلیس که اکنون به صورت  مستقل فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با بی بی سی اشاره کرد که هرتزوگ تمام فلسطینیان  را به مسئولیت جمعی متهم کرده است.

وی اظهار داشت: «این کردی است که باید در دادگاه لاهه باشد نه در بی بی سی نمایش داده شود».

این مقام با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس، سفر هرتزوگ برای دیدار با وزرای حزب کارگر را بسیار منزجرکننده  خواند و این حزب را متهم کرد که به شهرت خود به عنوان حزب نسل‌کشی پایبند است.

وی افزود: «هرتزوگ باید به محض ورود به خاک بریتانیا به جرم جنایات جنگی دستگیر شود».

 

