خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار فرمانده سنتکام با رئیس ستادکل ارتش رژیم صهیونیستی

دیدار فرمانده سنتکام با رئیس ستادکل ارتش رژیم صهیونیستی
کد خبر : 1682418
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده جدید سنتکام، برای اولین از زمان انتصاب خود به اراضی اشغالی سفر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «برد کوپر» فرماده مقر مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) برای اولین بار از زمان انتصاب خود به اراضی اشغالی سفر کرد.

سنتکام با انتشار پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که کوپر با رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی دیدار کرد و دو تن درباره مسائل امنیتی منطقه و  اتحاد مستحکم آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت‌وگو کردند.

کوپر در این دیدار گفت: «ایالات متحده تعهد آهنین خود به امنیت اسرائیل را حفط می‌کند».

وی افزود: «ما آماده‌ایم   تا به صورت مشترک امنیت و ثبات منطقه‌ای را توسعه دهیم».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی