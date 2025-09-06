دیدار فرمانده سنتکام با رئیس ستادکل ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «برد کوپر» فرماده مقر مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) برای اولین بار از زمان انتصاب خود به اراضی اشغالی سفر کرد.

سنتکام با انتشار پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که کوپر با رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی دیدار کرد و دو تن درباره مسائل امنیتی منطقه و اتحاد مستحکم آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت‌وگو کردند.

کوپر در این دیدار گفت: «ایالات متحده تعهد آهنین خود به امنیت اسرائیل را حفط می‌کند».

وی افزود: «ما آماده‌ایم تا به صورت مشترک امنیت و ثبات منطقه‌ای را توسعه دهیم».

