پوتین خواستار توسعه صنعت هوافضای روسیه شد
رئیس‌جمهور روسیه از روسای صنایع خواست تا صنعت هوافضای این کشور را توسعه دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، روز گذشته -جمعه- از رهبران صنعت هوافضای روسیه خواست تا به تلاش‌های خود برای توسعه موتورهای موشک تقویت‌کننده برای پرتابگرهای فضایی ادامه دهند و بر شهرت دیرینه روسیه به عنوان یک رهبر در فناوری فضایی بیفزایند.

پوتین که هفته گذشته را در چین و بندر «ولادی وستوک» در شرق دور روسیه گذرانده بود، به شهر «سامارا» در جنوب روسیه رفت و در آنجا با متخصصان صنایع دیدار و از کارخانه تولید موتور هواپیما در دفتر طراحی «کوزنتسوف» بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری‌های روسی، پوتین گفت: «روسیه همچنان نیروی پیشرو در توسعه صنعت هوافضا است و تجدید مداوم ظرفیت تولید در مورد موتورهای موشک‌های تقویت‌کننده مهم است».

وی افزود: «و در انجام این کار، ما نه تنها باید نیازهای فعلی و آینده خود را برآورده کنیم، بلکه باید به طور فعال در بازارهای جهانی حرکت کنیم و رقبای موفقی باشیم».

 

 

