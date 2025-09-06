پوتین خواستار توسعه صنعت هوافضای روسیه شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، روز گذشته -جمعه- از رهبران صنعت هوافضای روسیه خواست تا به تلاش‌های خود برای توسعه موتورهای موشک تقویت‌کننده برای پرتابگرهای فضایی ادامه دهند و بر شهرت دیرینه روسیه به عنوان یک رهبر در فناوری فضایی بیفزایند.

پوتین که هفته گذشته را در چین و بندر «ولادی وستوک» در شرق دور روسیه گذرانده بود، به شهر «سامارا» در جنوب روسیه رفت و در آنجا با متخصصان صنایع دیدار و از کارخانه تولید موتور هواپیما در دفتر طراحی «کوزنتسوف» بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری‌های روسی، پوتین گفت: «روسیه همچنان نیروی پیشرو در توسعه صنعت هوافضا است و تجدید مداوم ظرفیت تولید در مورد موتورهای موشک‌های تقویت‌کننده مهم است».

وی افزود: «و در انجام این کار، ما نه تنها باید نیازهای فعلی و آینده خود را برآورده کنیم، بلکه باید به طور فعال در بازارهای جهانی حرکت کنیم و رقبای موفقی باشیم».

انتهای پیام/