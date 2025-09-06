خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پسکوف:

جهان در حال گذر از مرحله تغییر نظام روابط بین‌الملل است

جهان در حال گذر از مرحله تغییر نظام روابط بین‌الملل است
کد خبر : 1682380
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کرملین تاکید کرد که جهان در حال گذر از دوره‌ای از تغییر در نظام روابط بین‌الملل است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین تصریح کرد که جهان در حال گذار از  دوره‌ای از تحول است که در آن کل سیستم روابط بین‌المللی، حقوقی و اقتصادی تغییر می‌کند.

 پسکوف تاکید کرد کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، از ابتکار چین درباره حکومت جهانی نوین که در اجلاس سازمان همکاری شانگهای ارائه شد، حمایت می‌کند.

وی افزود: «این یکی از ابتکارات بسیار مهمی است که در دوره تحولی که ما تجربه می‌کنیم و  در زمانی ارائه شده است که کل سیستم روابط بین‌الملل، سیستم روابط اقتصادی بین‌المللی و روابط حقوقی بین‌المللی در حال تغییر است و البته  هنوز دقیقا نمی‌دانیم به کدام سمت حرکت می کند». 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی