به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین تصریح کرد که جهان در حال گذار از دوره‌ای از تحول است که در آن کل سیستم روابط بین‌المللی، حقوقی و اقتصادی تغییر می‌کند.

پسکوف تاکید کرد کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، از ابتکار چین درباره حکومت جهانی نوین که در اجلاس سازمان همکاری شانگهای ارائه شد، حمایت می‌کند.

وی افزود: «این یکی از ابتکارات بسیار مهمی است که در دوره تحولی که ما تجربه می‌کنیم و در زمانی ارائه شده است که کل سیستم روابط بین‌الملل، سیستم روابط اقتصادی بین‌المللی و روابط حقوقی بین‌المللی در حال تغییر است و البته هنوز دقیقا نمی‌دانیم به کدام سمت حرکت می کند».

