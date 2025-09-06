خبرگزاری کار ایران
هشدار گروسی درباره افزایش تسلیحات اتمی

هشدار گروسی درباره افزایش تسلیحات اتمی
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دیدار با رهبر کاتولیک‌های جهان نسبت به افزایش تسلیحات هسته‌ای هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز گذشته-جمعه-  با «پاپ  لئو» رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار کرد.

گروسی در این دیدار نسبت به افزایش تسلیحخات هسته ای به جای کاهش ان هشدار داد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی  به خبرگزاری واتیکان گفت:  «فکر می‌کنم آنچه که در حال مشاهده آن هستیم، به طور کلی افزایشی در تسلیحات هسته‌ای و مخالفت با خلع سلاح است. چرا که  این کشورها در حال  توسعه و افزایش  زرادخانه های هسته ای خود هستند».

وی اشاره کرد که کشورهایی که تسلیحات هسته‌ای در اختیار ندارند در حال گفت‌وگوهای آزادانه‌تر درباره احتمال و اهمیت داشتن تسلیحات هسته‌ای هستند. 

 

 

 

