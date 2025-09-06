خبرگزاری کار ایران
شهباز شریف: هرگز فلسطین را تنها نخواهیم گذاشت

نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرد که کشورش هرگز ملت فلسطین را تنها نخواهد گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، نخست‌وزیر پاکستان  اعلام کرد که کشورش هرگز ملت فلسطین را تنها نخواهد گذاشت.

دفتر نخست‌وزیری پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «شهباز شریف» نخست‌وزیر این کشور در دیدار با «محمود الهباش» قاضی‌القضات فلسطین و مشاور رئیس تشکیلات خودگردان در امور دینی، بار دیگر بر حمایت همیشگی اسلام‌آباد از ملت فلسطین تأکید کرد.

شهباز شریف در این دیدار تصریح کرد: «ما همواره در کنار ملت برادر فلسطین خواهیم ایستاد و از مبارزه بزرگ آنها در برابر تجاوزات سنگینی که متحمل می‌شوند دفاع می‌کنیم.»

