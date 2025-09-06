به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا هشدار داد که کشورش در صورت تعرض خارجی، وارد «مرحله نبرد مسلحانه» خواهد شد.

وی در عین حال تأکید کرد که کاراکاس همواره آماده گفت‌وگو بوده اما بر احترام متقابل پافشاری می‌کند.

مادورو در پیامی رادیوـ‌تلویزیونی گفت که هیچ‌یک از اختلافات با آمریکا نباید به جنگ منجر شود و از واشنگتن خواست از تلاش‌ها برای تغییر نظام سیاسی ونزوئلا دست بردارد.

وی خطاب به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا تأکید کرد: «تلاش برخی از اطرافیان شما برای تغییر رژیم در ونزوئلا اشتباه است».

مادورو همچنین با رد اتهام‌های ترامپ در خصوص وضعیت باندهای مواد مخدر در ونزوئلا گفت: «ونزوئلا کشوری عاری از تولید کوکائین است. این ادعا دروغی آشکار و فریبکارانه است؛ مانند ادعای وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق».

این مواضع پس از آن مطرح شد که ترامپ تهدید کرده بود هواپیماهای نظامی ونزوئلا را در صورت تهدید نیروهای آمریکایی سرنگون خواهد کرد. هم‌زمان، رسانه‌های آمریکایی از بررسی گزینه‌های مختلف علیه «شبکه‌های مواد مخدر در ونزوئلا» توسط دولت ترامپ خبر دادند که از جمله شامل حملات هوایی علیه اهداف داخل ونزوئلا است.

در همین حال، پنتاگون اعلام کرد که هواپیماهای ونزوئلا بار دیگر بر فراز ناوشکن آمریکایی «جیسون دونهام» پرواز کرده‌اند.

از طرف دیگر، مادورو دستور فعال‌سازی «میلیشای بولیواری دفاع از ونزوئلا» و بسیج بیش از هشت میلیون نفر را برای حفظ ثبات و آزادی کشور صادر کرد.

