به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر با انتقاد. از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه متهم کرد، هشدار داد که قاهره هرگز آوارگی جمعی فلسطینیان را نخواهد پذیرفت.

وی در جمع خبرنگاران در نیکوزیای قبرس گفت: «آوارگی یک گزینه نیست، بلکه خط قرمز مصر است و ما اجازه وقوع آن را نمی‌دهیم. آوارگی به معنای حذف و پایان دادن به مسأله فلسطین است و هیچ مبنای حقوقی، اخلاقی یا انسانی برای بیرون راندن مردم از سرزمین‌شان وجود ندارد».

عبدالعاطی تصریح کرد: «آنچه امروز در غزه رخ می‌دهد، فراتر از تصور است. در آنجا یک نسل‌کشی در جریان است؛ کشتار جمعی غیرنظامیان و ایجاد قحطی ساختگی توسط اسرائیل».

