به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین، گفت که ‌در کی‌یف با «آنتونیو کوستا»، رئیس شورای اروپا و «رابرت فیکو»، نخست‌وزیر اسلواکی، دیدار خواهد کرد تا در مورد مسائل انرژی گفت‌وگو کنند.

‌معاون وزیر انرژی اوکراین، امروز -جمعه- در کپنهاگ گفت که انتظار می‌رود زلنسکی در دیدارشان با فیکو، در مورد قطع تدریجی تحویل نفت روسیه از طریق اوکراین صحبت کند.

اسلواکی به شدت به تأمین نفت از روسیه از طریق خط لوله دروژبا وابسته است‌ که زیرساخت‌های آن اخیراً توسط پهپادهای اوکراینی مورد حمله قرار گرفته و باعث اختلالات مکرر در تأمین نفت شده است که واکنش خشمگین براتیسلاوا را برانگیخته است.

