ادعای وال استریت ژورنال:
یک هیئت دیپلماتیک ایرانی امروز به وین سفر میکند
خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال مدعی شد که قرار است امروز -جمعه- یک هیئت دیپلماتیک ایرانی به وین سفر کند.
به گزارش ایلنا، خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال مدعی شد که قرار است امروز -جمعه- یک هیئت دیپلماتیک ایرانی به وین سفر کند.
«لارنس نورمن» خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال در پیامی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک هیئت ایرانی قرار است امروز به وین سفر کند.»
این سفر در پی سفر بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران برای نظارت بر روند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر و بازگشت آنها از ایران انجام میشود.