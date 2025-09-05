به گزارش ایلنا،‌ خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال ‌مدعی شد که قرار است امروز -جمعه- یک هیئت دیپلماتیک ایرانی به وین سفر کند.

«لارنس نورمن» خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال در پیامی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک‌ هیئت ایرانی قرار است امروز به وین سفر کند.»

این سفر در پی سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برای نظارت بر روند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر و بازگشت آن‌ها از ایران انجام می‌شود.

