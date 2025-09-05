خبرگزاری کار ایران
ادعای روبیو:

به رسمیت شناختن کشور فلسطینی هرگونه تلاش برای دستیابی به آتش‌بس در غزه را مختل می‌کند

وزیر ‌خارجه ایالات متحده، از اقدامات برخی کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه ایالات متحده، از اقدامات برخی کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین انتقاد کرد.

وی تأکید کرد که قبلاً به این کشورها هشدار داده بود که اسرائیل ممکن است در صورت ‍یشبرد این طرح با الحاق کرانه باختری به خاک خود واکنش نشان دهد.

روبیو در گفتگو با خبرنگاران در اکوادور گفت که در مورد بحث‌های جاری در سیاست اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری اظهار نظر نخواهد کرد، اما تأکید کرد که آنچه اتفاق می‌افتد کاملاً قابل پیش‌بینی بود.

وی مدعی شد به این کشورها اطلاع داده بود که تشکیل یک کشور فلسطینی از طریق کنفرانس‌های مطبوعاتی یا تصمیمات یکجانبه پدیدار نخواهد شد، بلکه از طریق مذاکرات مستقیم صورت خواهد گرفت.

وی مدعی شد که این اقدامات می‌تواند منجر به اقدامات متقابل شود و هرگونه تلاش برای دستیابی به آتش‌بس در غزه را مختل کند.

 

