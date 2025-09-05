جنگ در غزه تلاشی برای نابودی آرمان فلسطین است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،‌ «احمد ابوالغیط»، دبیرکل اتحادیه عرب، گفت که کشورهای عضو این اتحادیه توافق دارند که طرح اسرائیل فراتر از جنگ در غزه، به تلاشی برای نابودی آرمان فلسطین از طریق گسترش نظامی یا الحاق کرانه باختری تبدیل شده است.

ابوالغیط در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست وزرای ‌خارجه عرب در قاهره ‌افزود که در مورد اقدام اعراب در دو جهت توافق وجود دارد: تلاش برای متوقف کردن جنگ نابودی و حفظ پروژه کشور فلسطین.

وی اشاره کرد که مصر و عربستان سعودی پیش‌نویس قطعنامه ویژه‌ای در مورد همکاری اعراب در خاورمیانه ارائه کرده‌اند که شامل مجموعه‌ای قابل توجه از مبانی و اصول است. وی توضیح داد که این قطعنامه خلاصه‌ای از موضع اعراب در مورد مسئله فلسطین است، اصل حاکمیت کشورهای عربی را تأیید می‌کند و هرگونه اشاره‌ای را که این حاکمیت را تضعیف کند، رد می‌کند.

به گفته ابوالغیط، این قطعنامه همچنین شامل این است که حل مسئله فلسطین بر اساس دیدگاه دو کشوری تنها راه پایان دادن به تنش‌های منطقه‌ای و حرکت به سوی افق جدیدی از ثبات و رفاه است.

انتهای پیام/