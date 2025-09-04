خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجاوز ۲ پهپاد به حریم هوایی لهستان

تجاوز ۲ پهپاد به حریم هوایی لهستان
کد خبر : 1681989
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش لهستان امروز -پنج‌شنبه- از تجاوز دو پهپادها به حریم هوایی این کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ ارتش لهستان امروز -پنج‌شنبه- از تجاوز دو پهپادها به حریم هوایی این کشور خبر داد.

فرمانده ارتش لهستان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این پهپادها به دلیل اینکه هیچ خطری ایجاد نکرده بودند، سرنگون نشدند.

‌وی در یک کنفرانس خبری گفت: «ما دو مورد نقض حریم هوایی داشتیم. این دو نقض تحت کنترل کامل نیروهای ملی و واحدهای اختصاص داده شده به سیستم دفاعی دولت بود.»

وی گفت که پهپادها بدون ایجاد هیچ گونه خسارتی حریم هوایی لهستان را ترک کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی