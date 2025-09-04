تجاوز ۲ پهپاد به حریم هوایی لهستان

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ ارتش لهستان امروز -پنج‌شنبه- از تجاوز دو پهپادها به حریم هوایی این کشور خبر داد.

فرمانده ارتش لهستان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این پهپادها به دلیل اینکه هیچ خطری ایجاد نکرده بودند، سرنگون نشدند.

‌وی در یک کنفرانس خبری گفت: «ما دو مورد نقض حریم هوایی داشتیم. این دو نقض تحت کنترل کامل نیروهای ملی و واحدهای اختصاص داده شده به سیستم دفاعی دولت بود.»

وی گفت که پهپادها بدون ایجاد هیچ گونه خسارتی حریم هوایی لهستان را ترک کردند.

