به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره‌‌، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع کشتیرانی بریتانیایی از وقوع یک حادثه امنیتی در دریای سرخ خبر داد.

آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا از دریافت گزارش درباره وقوع حادثه‌ امنیتی در دریای سرخ خبر داد و اعلام کرد این حادثه‌ در فاصله ۱۷۸ مایلی شمال‌ غرب بندر الحدیده یمن روی داده است.

رویترز به نقل از این آژانس افزود‌، یک پرتابه با منبع نامعلوم، نزدیک یک کشتی در دریا سقوط کرد.

