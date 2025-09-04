ماکرون:
آمادهسازی تضامین امنیتی برای اوکراین به پایان رسیده است
رئیسجمهور فرانسه از آمادگی برای فراهم کردن تضامین امنیتی برای اوکراین در صورت دستیابی به توافق صلح اوکراین با روسیه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه گفت که اروپا آماده است است تا پیشنهاد تضامین امنیتی برای اوکراین را در روزی که توافق صلح با روسیه به دست بیاید ارائه کند.
ماکرون در جریان سخنرانی در «کاخ الیزه» در کنار «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین، تاکید کرد که اماده سازی تضامین امنیتی برای اوکراین به اتمام رسیده است.
رئیسجمهور فرانسه در جمع خبرنگاران با تاکید بر آمادگی اروپا به جهت ایفای نقش پس از دستیابی به آتشبس گفت: «اروپا برای اولین بار رد این سطح از تعهد و شدت آماده است».
وی همچنین نیات روسیه در پیشنهادات صلح اخیر را زیر سوال برد.