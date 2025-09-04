دیدار ویتکاف با رهبران اروپایی با محوریت اوکراین
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرستاده ویژه آمریکا با شماری از رهبران اروپایی درباره اوکراین دیدار کرد.
«استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ایالات متحده، امروز -پنجشنبه- در پاریس با رهبران اروپایی دیدار کرد تا در مورد تضمینهای امنیتی برای اوکراین گفتوگو کند.
بنا به گزارشها، ویتکاف با «امانوئل ماکرون» و «کییر استارمر» رهبران فرانسه و بریتانیا دیدار کرده است.
یک مقام آگاه گفت که ویتکاف همچنین قصد دارد با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، دیدار کند.
این مقام به دلیل عدم اجازه افشای اطلاعات به رسانهها، خواست نامش فاش نشود.